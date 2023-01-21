6'lı Masa'nın ortak adayını açıklayacağı tarih belli oldu! CHP'nin Parti Meclisi'nden sızdı

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; CHP’nin Altılı Masa çalışmalarının ele alındığı ve seçim döneminde atılması gereken adımların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı, Genel Merkez’de gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının 30 Ocak’taki ortak politikalar metni açıklamasından sonra netlik kazanabileceğini bildirdiği öğrenildi.

CHP Parti Meclisi’nin toplantısı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantıdan sızan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın aday belirleme süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek 11’inci liderler buluşmasının ardından önce 30 Ocak’ta ortak politikalar metni açıklamasının gerçekleştirileceğini, daha sonra adaylık konusunun netleşeceğini bildirdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun, liderler buluşmasının Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak 12’nci randevusunu işaret ettiği öğrenildi. İkinci turun son toplantısı olan bu buluşmanın en geç şubat ayının ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyelerine, 30 Ocak’ta ortak politikalar metninin kamuoyuna duyurulacağı toplantının, 3 bin 107 kişi kapasiteli Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini de söyledi.

HER SANDIK İÇİN TEMSİLCİ İLE AVUKAT

Parti Meclisi toplantısında, CHP’nin seçimlere hazırlık konusunun da ele alındığı kaydedildi. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel gerçekleştirdiği sunumda, Altılı Masa dışında CHP’nin de seçimlere ve sandıklara tam hakimiyet konusunda çalışmalarında büyük aşama kaydettiğini ve her sandık için temsilci ile avukat görevlendirmelerinin büyük oranda tamamlandığını anlattı.

SEÇİM LİSTELERİ İÇİN ÇALIŞACAK İSTİŞARE HEYETİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Toplantıda ayrıca Altılı Masa’nın seçim listeleri için çalışacak İstişare Heyeti konusunda da bilgi verildi. Bu heyetin çalışmalarının özellikle ortak adayın netleşmesinin ardından hız kazanacağı, parlamentoda 400 sandalyeye ulaşılabilmesi için ilçe ilçe çalışacağı, bazı illerde ortak liste ile seçime girilmesi durumunda kazanılacak sandalyelere ilişkin çalışma yapacağı ifade edildi.

BAŞTA UYUŞTURUCU SORUNU OLMAK ÜZERE, EKONOMİ VE SOSYAL BOZULMA GİBİ KONULARA AĞIRLIK VERİLECEK

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda kent ziyaretlerine ilişkin bilgiler verdiği de öğrenildi. Buna göre, gerçekleştirdiği temaslarda vatandaşta “değişim talebinin” öne çıktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu değişim talebinin gerçeğe dönüşmesi için kurmaylarına büyük iş düştüğünü bildirdi. Kılıçdaroğlu’nun başta uyuşturucu sorunu olmak üzere, ekonomi ve sosyal bozulma gibi konulara ağırlık verilmesini istediği dile getirildi.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına yönelik tartışmalar konusunda kurmaylarını uyardığı öğrenildi. Erdoğan’ın yeniden adaylığının partililerce gündeme getirilmemesini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Bu bir hukuki tartışma. Bunun kararını hukukçular ve YSK verecek. Seçime dönük açıklamaları ekonomik, sosyal ve siyasi meseleler üzerinden yapalım” dediği aktarıldı.