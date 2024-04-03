7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor

Tayvan Meteoroloji Dairesi'nin başkent Taipei'de de gayet şiddetli hissedildiğini duyurduğu peş peşe yaşanan iki büyük depremin büyüklüğü hakkında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilkinin 7.4, ikincisinin ise 7.5 olduğuna yönelik detaylı bir açıklama yaptı.

Çin, Japonyai Filipin ve civanında da hissedilen iki büyük depremin artçıları devam ediyor. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından paylaşılan "Çok Acil" başlıklı bildiride, bölgede ciddi bir tsunami riskinin var olduğu ve bundan dolayı vatandaşların yüksek yerlere sığınmaları çağrısına yer verildi.

Deprem anına ilişkin şok edici görüntüler dünya basınında dolaşıma girmiş durumdayken bunlar arasında bir tanesi görenleri hayrete düşürdü. Taipei'de kaydedilen söz konusu görüntüde, bir gökdelenin en üst katında bulunan havuzun depremin şiddetiyle çalkanması sonucu içindeki suyun bina cephesinden aşağıya boşaldığı görülüyor. Sosyal medyada rekor sayıda tık alan kaydın açıklamasını okumayanlar, bunun görsel bir şov olduğunu düşünerek paylaşan hesaplara "yanlış video" mesajları gönderdiler.