7,5'lik Tayvan'daki depreminden şok edici görüntü. Havuz keyfi yaparken depreme yakalandı.

1999 yılında Taipei’de yaşanan ve 2.400 kişinin hayata veda etmesiyle sonuçlanan depremden sonra yine Tayvan'da ama bu kez ülkenin doğu kıyısındaki Hualien City’de iki büyük deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda bina çöktü; viyadük, otoban, köprü vb. hasar gördü ve pek fazla kişi enkaz altında kaldı. NetBlocks adlı siber güvenlik ve internet gözlemcisince yapılan duyuruya göre Tayvan'ın kimi yerlerinde elektrik ve internet kesintileri yaşanıyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada yerin yaklaşık 34,8 kilometre altında meydana gelen depremlerden ilkinin 7,4; ikincisinin ise 7,5 büyüklüğünde olduğu ve depremlerin merkez üssünün, Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien City’nin 18 kilometre güneyi olduğu bildirildi.

Depremden kısa bir süre sonra Tayvan, Çin, Japonya ve Güney Amerika’nın doğu kıyılarında olası bir tsunami tehlikesine karşı sirenler çalınıp, uyarı anonsları yapılmaya başlandı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) de tsunami tehlikesine karşı halkı kıyı bölgeleri tahliye etmeye çağırdı.

Yaşanan bütün bu olaylar sıcaklığını korurken deprem anına ilişkin şok edici görüntüler gelmeye devam ediyor. Binaların yıkılma anından, depremin bütün şehri rüzgara tutulmuş meşe yaprakları gibi sallandığı dakikalara kadar pek ilginç ve fazlasıyla üzücü görüntülere her dakika bir yenisinin eklendiği şu saatlerde görenleri hayrete düşüren bir başka kayıt daha internette yayılmaya başlandı.

Çekildiği yerin tespit edilemediği söz konusu kayıtta yüzme havuzunda vakit geçirdiği sırada depreme yakalanan bir kişi ekrana yansıyor. Havuzun suları depremin şiddetiyle bir o yana bir bu yana sallanırken havuzun içinde bulunan şanssız kişi deyim yerindeyse kendi ölçeğinde bir tsunamiye maruz kalıyor.