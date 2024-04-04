Başkalarının bebekleri için canlarını hiçe saydılar. Herkes kaçtı onlar kaldı

Murat Öztürk
Başkalarının bebekleri için canlarını hiçe saydılar. Herkes kaçtı onlar kaldı
Dün sabah saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düşen Tayvan'daki 7.4 ve 7.5'lik depremler sırasında kameralara yansıyan bir görüntü izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.

Ülkemizde yaşanan Asrın Felaketi sırasında Gaziantep'teki bir hastanede hemşire olan Şeyma Alakuş'un depremde kaçmak yerine “Kaçsaydım kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum” diyerek hasta çocukları kurtarıp dışarı çıkmasına dair görüntüler henüz hafızalardaki yerini korurken benzer bir kahramanlık öyküsü de Tayvan'da yazıldı.

Tayvan'ın Hualien City şehrinin 18 kilometre güneyinde meydana gelen ve ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından ilkinin 7.4, ikincisinin ise 7.5 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremler sırasında kameralara yansıyan bir görüntü bugün sosyal medyada gündem oldu.

Tayvan'ın Taipei şehrindeki bir hastanede kayda alındığı söylenen kamera kayıtlarında, bütün halkın kendi canının derdine düştüğü o korkunç anlarda hastanedeki hemşirelerin küvözdeki bebekleri kurtarmak için kendi canlarını nasıl hiçe saydıkları görülüyor.

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