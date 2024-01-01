7,5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi. Beşik gibi sallanırlarken Japonlar bakın nasıl soğukkanlı kaldı

Japonya’da yerel saate göre saat 16.00 sularında 4 dakika ara ile 7.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Japonya hükümeti ülkenin sahil şeridinde 3 ve 5 metrelik tsunami uyarısında bulundu.

Halkın gerçekleşmesi muhtemel tsunamilere karşın dikkatli olmaları yönünde açıklamalar yapılırken depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre henüz kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı yok.

Japon vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından deprem anına ilişkin videoları paylaşmaya devam ediyor.

Japon bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda depreme bir eğlence salonunda yakalandığı görüldü.

Deprem anında eğlence merkezinde yoğunluğun olmadığı görülürken vatandaşların deprem anında masaların altına girerek kendi tedbirlerini aldığı görüldü.

DEPREME METRODA YAKALANDILAR

Başka bir Japon vatandaşın ise sosyal medyada paylaştığı videoda ise depreme bir metroda trenin içerisinde yakalandığı görüldü.

Deprem anında soğukkanlılığını bozmayan Japonların sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar gündem oldu.