7 milyonluk vurgun: Depremzedeleri de dolandıran 33 kişi tutuklandı

e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiyi, 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran şebeke çökertildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan teknik takipte, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte ilanlar yükledikleri tespit edildi.

Ağlarına düşürdükleri müşterilerle açık hatlar üzerinden görüşme yapan şüphelilerin kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli merkezli 12 ilde tespiti yapılan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel hareket polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 46 şüpheli yakalandı.

4 gün boyunca ifadeleri alınan 46 şüpheliden 3’ü serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden ise 4’ü savcılık tarafından serbest bırakıldı, 6 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 33 şahıs da tutuklandı.

Şüpheli şahısların hesaplarına 7 milyon 369 bin 713 TL para giriş çıkışı olduğu ortaya kondu.