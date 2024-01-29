7 saatten az uyuyanlar dikkat! 3 kat artıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, gece uykusunun enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede çok önemli olduğunu söyledi. Fidan, “7 saatten az uyuyanların hastalanma riski 3 kat fazla” diye sözlerine ekledi.

İnfluenza, koronavirüs, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü bu dönemde, kaliteli uyku çok değerli.

Uzmanlar, gece uykusunun, hastalıkları önlemede ve tedavi etmede bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Uyku süresinin günde 7 saatten az olmaması gerektiğini vurguluyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, “Yurt dışındaki araştırmalar da gösteriyor ki, 7 saatten az uyuyanların, hastalığa yakalanma olasılığı 3 kat daha yüksek” dedi.

Prof. Dr. Vural Fidan, sağlıklı uyku sayesinde bireylerin hastalıklardan korunabileceğini ve tedavi sürecini kısaltabileceğini ifade etti.

Vural Fidan, “Pandemi döneminde çok şey öğrendik. Tedavisi zor olan bazı hastalıklar, özellikle viral hastalıklar karşısında yapmamız gereken şey, vücut sağlığımızı yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için hem beslenme hem de uyku düzeni çok önemli. Yurt dışındaki çalışmalarda da belirtildiği gibi, 7 saatten az uyuyanların bağışıklık sistemleri yani vücut dirençleri ciddi şekilde düşüyor. Aynı mikroplara maruz kalan kişilerde bile uyku süresi kısaldıkça 3 kat daha fazla hastalık görülüyor. Tabii bu bir kısır döngü oluşturuyor. Solunum yolu enfeksiyonları, hava yolu tıkanıklığı nedeniyle hastanın gece boyunca uykusu kesiliyor ve uykuya devam etmekte zorlanıyor. Bu da hastaların derin uykuya girememelerine neden oluyor. Maalesef bağışıklık sisteminin düzenlenmesi yani vücut direncinin ayarlanması aşamalarını kişi yaşayamıyor. Burun tıkanıklığı veya hava yolu tıkanıklığı arttıkça uykusu bozuluyor. Uykusu bozuldukça vücut direnci azalıyor. Bu yüzden kişilerin üst hava yollarını açık tutmalarını öneriyoruz. Yatmadan önce burun temizliği yapmak çok önemli. Çünkü hava yolumuzu burnumuzdan aldığımız nefesi ağzımızdan vererek kullanmalıyız aslında. Bunu sağlamak için de burun açılması ve açık kalması şart” dedi.

Prof. Dr. Fidan, günlük 7 saat uykunun gece alınmasının da çok önemli olduğunu ancak zorunlu durumlarda gündüz de tamamlanabileceğini söyledi. Şöyle devam etti:

“Uyku dediğimiz süreç, normal bireylerde gece gerçekleşen bir süreçtir. Ama gece çalışmak zorunda olan veya gece uyuyamayan kişilerin bu uykularını gündüz alabilmeleri mümkündür. Ancak gündüz uykusunun asla gece uykusu kadar iyi olmadığını unutmamalıyız. Çünkü vücudumuzun çalışma şekli, homeostatik sistemimizin çalışma şekli gece bunu aktif kılıyor. Yani vücudumuzun hem büyüme hormonu, hem mutluluk hormonu dediğimiz farklı hormonlar ve vücut direncimizi sağlayacak kortizon hormonları gibi çeşitli hormonların gece yarısından sabaha doğru salgılandığını biliyoruz. Gündüz uykusu gece uykusunun yerini tutmaz. Ama mecbur kalırsak tabii ki gece uykusunu gündüz alabilmemiz mümkün olur.”