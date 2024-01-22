Uykusuzluk kalp krizi getiriyor

Araştırmacılar, 1068 kalp hastasının verilerini dört yıl boyunca inceleyerek bu sonuca ulaştılar. Uykusuzluk sorunu yaşayan hastalarda, bu sorunu yaşamayanlara kıyasla kalp krizi görülme sıklığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmacı Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Frojd’a göre, uyku sorunları tedavi edildiğinde, kalp krizi riskinin azalabileceğini öne sürüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk, kalp hastaları için en büyük üçüncü risk faktörü olarak belirlenmiş.

Uzmanlar, kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemde tespit edilip tedavi edilmesinin önemini vurguluyorlar. Bu bulgular, Sleep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada yer alıyor.