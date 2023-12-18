Uykusuzluk çekenlerin dikkatine: Sağlıklı uykuya nasıl gidebilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Uykusuzluk çekenlerin dikkatine: Sağlıklı uykuya nasıl gidebilirsiniz
İşte, “Sağlıklı uyku nasıl gelir” sorusunun yanıtı...

Prof. Dr. Ferah Ece kaliteli bir uyku için gece yatmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılarıyla açıkladı. Prof. Ece mışıl mışıl bir uyku sırlarını şöyle sıraladı:

Yatmadan önce bir bardak süt içmeli.
Sadece uykunuz gelince yatın.
Yaşlılar, eklem problemleri olanlar, kalp ve akciğer hastalığı olanla destek için yatak ve yastık kalitesini gözden geçirmelidir.
Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları pamuklu olmalı.
Yatmadan 1 saat önce duş alınmalı.
Sırt üstü yatmamalı.
Solunumun ve kalp üstünde basınç oluşmasını azaltmak için yemekten 3 saat sonra yatılmalı.
Akşam yağlı yemek yenmemeli.
Kızartmalı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalı.
Yatmadan en az 4 saat önce alkol tüketilmemeli.
Sigara içilmemeli, kahve, kola, çikolatadan saat akşam 17’den sonra kesinlikle uzak durulmalı...

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