7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı

Japonya'nın Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi yedi yıl önce Gen-chan adında bir su aygırı aldığında, genç hayvanın erkek olduğu söylendi. Fakat yakın zamanda yapılan DNA testinde memelinin aslında dişi olduğu ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesi, internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada Gen-chan'ın 2017 yılında Meksika'daki Afrika Safari'den hayvanat bahçesine getirildiğini belirtti. Tennoji Hayvanat Bahçesi, su aygırını teslim aldıklarında, Meksika hayvanat bahçesi yetkililerinin ve nakil belgelerinin hepsinin erkek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hayvanat bahçesinin açıklamasında "Hayvan o sırada sadece 5 yaşındaydı ve hala bir çocuktu. Bugüne kadar hiç şüphelenmedik" açıklamalarına da yer verildi.

Osaka Tennoji'deki hayvan bakıcıları Gen-chan'ın tipik olarak erkek su aygırlarıyla ilişkilendirilen davranışları sergilemediğini fark edince işler karıştı. AFP'ye konuşan hayvan bakıcıları, erkek su aygırlarının en tipik davranışlarından birinin, bölgelerini işaretlemek için dışkılama sırasında kuyruklarını pervane benzeri bir hareketle kırbaçlamak olduğunu, ancak Gen-chan'ın bunu yapmadığını söyledi. Su aygırı ayrıca dişilere kur yapma çağrısında da bulunmamış ve bakıcılar hiçbir zaman erkek cinsel organını tespit edememiş.

İşte o zaman neler olup bittiğini anlamak için bir DNA testi yaptırmaya karar verdiler ve Gen-chan'ın aslında bir dişi olduğu keşfedildi. Yetkililer, belgelerde cinsiyetinin değiştirileceğini ancak 12 yaşındaki su aygırının isminin değiştirilmeyeceğini belirtti. Yetkililerin ve hayvan bakıcılarının bugüne kadar su aygırının hareketlerinden neden işkillenmedikleri ise şu günlerde Japon kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri oldu.