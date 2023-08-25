70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 70 yaşındaki bir adam dengesini kaybederek düştüğü şelalede boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti

Edinen bilgilere göre, olay iki gün önce Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde meydana geldi.

70 yaşlarındaki Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybedip suya düşerek hayatını kaybetti.

Bahadır'ın cenazesi, yaklaşık 5 saat sonra suya girmek isteyen vatandaşlar tarafından suyun üzerinde bulundu. İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Bahadır’ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bahadır'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde defnedildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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