77 bin liraya satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti şaşkına çevirdi

Apple’ın geçtiğimiz aylarda ABD’de 1199 dolardan satışa çıkardığı Türkiye’de ise 77 bin TL’den satılan iPhone 15 Pro Max'in üretim maliyeti belli oldu.

77 bin liraya satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti şaşkına çevirdi

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 Pro Max'in satışa çıkarıldığını duyurdu. Dünya genelinde satış patlaması yaşayan iPhone 15 Pro Max'in üretim maliyeti belli oldu.

ÜRETİM MALİYETİNDE ARTIŞ

Fomalhaut Techno Solutions'ın haberine göre, yeni iPhone'lar parçalarına ayrıldı ve bileşenleri maliyet açısından analiz edilerek Apple'ın iPhone'ları üretmek için gerçekte ne kadar harcadığı ortaya çıkarıldı. Apple'ın bu telefonları üretmek için geçen yıla göre oldukça fazla para ödediği ortaya çıktı.

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“MALİYETİ TÜRK PARASIYLA 15 BİN 755 LİRA”

Yapılan analize göre iPhone 15 Pro Max'in malzeme faturası 558 dolar. Yani Türk parasıyla yaklaşım 15 bin 755 lira. Bu fiyat iPhone 14 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 12 daha fazla.

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EN PAHALI PARÇASI KAMERA

iPhone 15 Pro Max'in en pahalı yeni parçası tetraprism telefoto kamera oldu.

Yeni lens, en yeni Pro Max'in 5x telefoto zoom yapabilmesini sağladı, ancak üretim maliyeti önceki iPhone Pro'ların ve daha küçük iPhone 15 Pro'nun kullandığı 3x telefoto kameradan yaklaşık 4 katı fazla.

iPhone 15 Pro Max'te bulunan yeni titanyum kaplı çerçeve ve A17 Pro çipi, iPhone 14 Pro Max'in önceki paslanmaz çelik gövdesi ve A16 Bionic çipinden sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 27 oranında daha pahalı.

iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'in lansman fiyatından 100 dolar (2823 Türk Lirası) daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.

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MALİYETİN BİR KISMINI KENDİSİ KARŞILIYOR

Satış fiyatında 1.099 dolardan (31.028,62 TL) 1.199 dolara (33.851,97 TL) çıkmak yaklaşık %8'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor, buna göre Apple ekstra maliyetin bir kısmını kendisi karşılıyor.

APPLE YİNE ZARAR ETMİYOR

Yine de Apple'ın kar departmanında zarar etmediği belirtildi. Apple, iPhone 15 Pro Max için artan malzeme maliyetlerine rağmen satılan her birimden %53 kar elde ediyor. Ancak bu maliyet, Ar-Ge maliyetlerini, pazarlamayı, nakliyeyi, paketlemeyi vb. hesaba katmadan yapıldı.

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