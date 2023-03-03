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Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken, 2 bin 155 binada orta ve ağır hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 78 caminin de hasarlı olduğu saptandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:24
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78 cami depremde hasar gördü

Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü
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(DHA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 2 bin 155 binada orta ve ağır hasar tespit edildi. Çalışmalarda, 78 caminin de hasarlı olduğu belirlendi.

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkan Vekili Ahmet Elçi, 11 ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da camilerin hasar gördüğünü belirterek, "Hasar tespitine göre 41'i az hasarlı, 37'si de ağır ve orta derecede olmak üzere 78 camimizde hasar oluştu" dedi. 

"GÜN GEÇTİKÇE SAYILAR ARTMAKTADIR"

Kentte 10 caminin de minaresinin yıkıldığını ifade eden Ahmet Elçi, "Bazı cami minareleri ise camilerin üzerine düşünce ağır hasarlara sebep oldu.

Çalışmalar devam ediyor. Gün geçtikçe sayılar artmaktadır. Diyarbakır'da depremin ilk anından itibaren camilerimizde hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu.

Çatlak olan camilerin ibadete kapatıldığını kaydeden Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkan Vekili Ahmet Elçi, "Sağlam olan camilerimize de vatandaşlarımız sığındı. Tarihi camilerimizde de tespitlerin yapılarak restorasyonlarının yapılması ve hasarlı yıkılan camilerimizin yerine yenisinin yapılmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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