Cami minaresi üç katlı binayı ikiye böldü

İHA'nın haberine göre; Saat 04:17’de yaşanılan yıkıcı depreme dayanamayan Gölbaşı Abdullah Günaydın Cami minaresi yan tarafta bulunan 3 katlı Sevgi Dündar Apartmanı'nın üzerine devrildi. Devrilen minare apartmanın 3. katını ikiye böldü.

ENKAZ ALTINDA ÇOCUK KALDI

Devrilen minare aynı zamanda 4 parça haline gelirken, iki parçası cami ve apartman önüne, iki parçası ise bölünen apartmanın içerisinde kaldı.

Minarenin yıkılmasından dolayı apartman içerisinde bulunan 7 yaşlarındaki bir çocuğun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



İlçede bulunan 15 camiden 11 tanesinin ağır hasarlı olduğunu vurgulayan Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, “Hepimiz hem çok üzüldük hem de o gece dehşeti yaşadık. Sabah kalktığımızda minarenin 4 parçaya ayrıldığını gördük. Önce kimsenin enkaz altında kalmadığını düşünerek sevinmiştik ama ondan sonra 7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun altında kaldığını ve vefat ettiğini duyunca da çok üzüldük. Şuan Gölbaşı merkez de 15 camimiz bulunmakta. Bu 15 camimizin 4’ü hariç 11’i ağır hasar aldı. Bunların maalesef yıkılması ve yeniden yapılması lazım, devletimiz çok şükür güçlü, milletimiz duyarlı. İnşallah bu yaralarımızı devlet ve millet iş birliğiyle saracağız” diye konuştu.