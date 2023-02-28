1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cami minaresi üç katlı binayı ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 şiddetindeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Abdullah Günaydın Cami minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:37
Takip Et

Cami minaresi üç katlı binayı ikiye böldü

Cami minaresi üç katlı binayı ikiye böldü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre;  Saat 04:17’de yaşanılan yıkıcı depreme dayanamayan Gölbaşı Abdullah Günaydın Cami minaresi yan tarafta bulunan 3 katlı Sevgi Dündar Apartmanı'nın üzerine devrildi. Devrilen minare apartmanın 3. katını ikiye böldü.

ENKAZ ALTINDA ÇOCUK KALDI

Devrilen minare aynı zamanda 4 parça haline gelirken, iki parçası cami ve apartman önüne, iki parçası ise bölünen apartmanın içerisinde kaldı.

Minarenin yıkılmasından dolayı apartman içerisinde bulunan 7 yaşlarındaki bir çocuğun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlçede bulunan 15 camiden 11 tanesinin ağır hasarlı olduğunu vurgulayan Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, “Hepimiz hem çok üzüldük hem de o gece dehşeti yaşadık. Sabah kalktığımızda minarenin 4 parçaya ayrıldığını gördük. Önce kimsenin enkaz altında kalmadığını düşünerek sevinmiştik ama ondan sonra 7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun altında kaldığını ve vefat ettiğini duyunca da çok üzüldük. Şuan Gölbaşı merkez de 15 camimiz bulunmakta. Bu 15 camimizin 4’ü hariç 11’i ağır hasar aldı. Bunların maalesef yıkılması ve yeniden yapılması lazım, devletimiz çok şükür güçlü, milletimiz duyarlı. İnşallah bu yaralarımızı devlet ve millet iş birliğiyle saracağız” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
6
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
7
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.