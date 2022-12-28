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  • Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması

Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, “Sendikalar ‘8 binin çok üzerine çıkmayın’ dediler” açıklamasına ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu" dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 00:50
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“8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması. Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya

Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
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Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, “8 bin liranın çok üzerine çıkmayın” dediklerini iddia etmişti. Ardından, "Sendikalar, '8 bin liranın üzerine çıkmayın' mı dediler?" sorusu üzerine Bilgin, "Rakamı söylemeyeyim ama '8 binin çok üzerine çıkmayın.' dediler" ifadesini tekrar etmişti.

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Bilgin’in sözleri hakkında, “Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum” dedi.

“BANA AİT DEĞİL”

”Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim” diyen Atalay, sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Atalay, ”Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın 20’sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan’a TÜRK-İŞ’in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok” ifadelerini kullandı.

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Vatandaş
28.12.2022 01:01
bir şey çıkmaz bundan. siyaset ağaları ile sendika ağalarının danışıklı dövüşü.  
 
Türkoğlu
28.12.2022 00:58
Bizim siyasiler yalan söylemeyi çok seviyorlar ama sözlerine hiç sahip çıkmıyorlar. Bizim gibi safları bulmuşlar dalgalarını geçiyorlar. Türk-iş başkanı da söylemediği bir söz için nasibini almış.  
 
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