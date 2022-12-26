Asgari ücrete yüze 54 kiralara yüzde 168 zam

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) 2022 Kasım ayına ilişkin açıkladığı Kiralık Konut Piyasası Raporu, kira fiyatlarındaki yıllık artış oranında birkaç aydır süren düşüşün kasımda durduğunu ve fiyatların yeniden yükselmeye başladığını ortaya koydu.

BETAM raporuna göre, ülke genelinde kiralık konut ilan metrekare fiyatı yıllık yüzde 168 oranında artarak 67 TL oldu. Kira fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 7,7 oldu.

Kiralık konut ilan metrekare fiyatı İstanbul'da yüzde 147,7, Ankara'da yüzde 150, İzmir'de yüzde 160 arttı. Kiralık konut ilan metrekare fiyatı İstanbul'da 94,1 TL, Ankara'da 45 TL, İzmir'de 65 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Kasımda Türkiye genelindeki kira fiyatlarındaki yıllık değişim mayıs ve ekim arasındaki düşüşten sonra ilk kez arttı.

Ekim'de yüzde 159,2 olan yıllık kira fiyatlarının yıllık artış oranı Kasım'da yüzde 168'e yükseldi. Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı kasımda İstanbul ve İzmir’de artarken Ankara’da geriledi.

ANTALYA’DA KİRALAR 4 KATINA ÇIKTI

Antalya, kasımda yıllık yüzde 302,3 artışla en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu. Böylece Antalya’da kiralık konut fiyatları son bir yılda 4 katına yükselmiş oldu.

En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 208,2 ile Trabzon, yüzde 207,7 ile Denizli, yüzde 185,7 ile Mersin ve yüzde 175,3 ile Eskişehir oldu. Kasımda bütün büyükşehirlerdeki yıllık kira artış oranı yüzde 84,4 olan yıllık tüketici enflasyonundan yüksek seyretti.

PİYASADAKİ CANLILIK GÖSTERGELERİ DÜŞTÜ

Kiralık konut talep göstergesine göre konut talebi geçen aya kıyasla yüzde 19,6 düşük, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 yüksek oldu.

Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde ve üç büyük ilde azaldı. Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı ülke genelinde ve üç büyükşehirde arttı.

Kiralık konut piyasasındaki canlılığı ölçen tüm göstergeler geçen aya kıyasla durgunluk emareleri gösterdi. Ancak bu gözlemlerin kiralık konut piyasasındaki mevsimsel etkilerden kaynaklanabileceği belirtildi.