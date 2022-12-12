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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya’da henüz yapımı devam eden bir inşaatın 8.katından dengesini kaybederek düşen 23 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 10:28
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8. katta düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Malatya’da yapımı devam eden inşaatın 8. katından aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Saraybosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın 8.katından dengesini kaybederek düşen 23 yaşındaki E.M.A. ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

E.M.A.’nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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