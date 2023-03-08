Amatör Lig'de skandal. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakeme saldırdılar

Bölgesel Amatör Lig'de lider Gebzespor, evinde Nişantaşıspor ile karşılaştı.

Oynanan mücadelede skandal bir olay meydana geldi.

8 MART KADINLAR GÜNÜ'NDE KADIN HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanan maçta Nişantaşıspor futbolcuları, bir pozisyon sonrası kadın yardımcı hakemin üzerine yürüdü.

Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Nişantaşısporlu futbolcular, yardımcı hakem Ayşenur Karakoç'un bayrak kaldırmadığı gerekçesiyle hakemin üzerine yürüdü.

Karakoç'u iten Nişantaşıspor takımının futbolcusu Emre Sonkur ise kırmızı kart gördü.

ARAYA POLİS GİRDİ

Gebzesporlu futbolcuların da kenara koşmasıyla birlikte tansiyon yükseldi ve oyun yaklaşık 7 dakika durakladı.

Bu olayın ardından polis sahaya girerek kavgayı sakinleştirdi.