İYİ Parti'den Meral Akşener'li 8 Mart videosu: Türk kadınlarının yenilmez gücünü göstermeye devam edeceğiz

İyi Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Kadınların başarılarından, mutluluğundan ve hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat, Cumhuriyetimizin yeni asrını; başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.." notuyla videolu paylaşımda bulundu.

"HİÇ MERAK ETMEYİN, ÇOK AZ KALDI!"

Videoda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şu sözlerine yer verildi:

"Bizler; kadınları sadece 8 Martlarda hatırlayarak geriye kalan 364 günde yok sayanlara inat; her an, her dakika, her saat, her gün kadınların var olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Kadınları aşağı görenlere, aciz görenlere, muhtaç görenlere inat Türk kadınlarının yenilmez gücünü anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz! Bizler; kadınların başarılarından, mutluluğundan ve hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat; Cumhuriyetimizin yeni asrını; başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz! Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!"