8 şirket daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

Kaynak: AA
8 şirket daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

Ticaret Bakanlığı dış ticaret sermaye şirketi açıklaması. Bakanlık 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Sermaye Şirketi sayısını artırdı. Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının kararıryla bu "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen şirket sayısı 79'du. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen 8 şirketle birlikte toplam sayı 87'ye yükseldi.

Bu şirketler, Federal Mogul Dış Ticaret AŞ, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ, Medcem Global Pazarlama AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ oldu.

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