8 yaşındaki kız, harçlığını biriktirip ev satın aldı. Emeklileri kızdıracak haber!

Kaynak: Haber Merkezi
8 yaşındaki kız, harçlığını biriktirip ev satın aldı. Emeklileri kızdıracak haber!
Avustralya'da 8 yaşındaki kız, kardeşi ile birlikte biriktirdikleri harçlıklarıyla 440 bin ABD doları (14.5 milyon TL) ev satın aldı.

Ülkemizde yıllarca çalışıp başlarını sokacak bir ev alamayan, hatta son zamanlarda kiralarını bile ödemekte güçlük çeken emeklilerimizin boynunu bükecek haber de Avustralya'dan geldi!.

Avustralya'da yaşayan 8 yaşındaki Ruby McLellan isimli kız, 440 bin ABD doları (14 milyon TL) değerindeki bir evin mülk sahibi olarak dünyanın en genç ev sahiplerinden biri oldu. Avustralya yasalarına göre, 18 yaşından küçük herkes ev sahibi olabilir ve ev tapusunda adı yazılı bir mülk satın alabilir. Ruby'nin babası, gelecekte çocuklarının ev satın alma stresi yaşamaması için böyle bir yola başvurdu.

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'Her yedi ila on yılda bir, mülkün değeri iki katına çıkar,' diyen 50 yaşındaki baba, "30 yıldır yatırım yapıyorum ve şu an enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşeceği tahminine dayanarak yatırım yapmak için harika bir zamandı." dedi.

Ruby McLellan, kardeşleri 14 yaşındaki Angus ve 13 yaşındaki Lucy ile birlikte dört yatak odalı evi beraber paylaşıyor. Baba gayrimenkul için yatırım yaparken küçük kardeşler de harçlıklarıyla bu yatırıma katkıda bulundular.

kiz.jpgGururlu baba, 'Çocuklarımın gelecekte refah içinde yaşamaları benim çok önemli.' dedi. Tahminleri doğru çıkarsa, mülk 2032 yılına kadar değerini ikiye katlayacak. Bu noktada, çocuklar evi satabilecek ve kârı bölüşerek kendi evlerini satın almalarına yardımcı olabilecekler.

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