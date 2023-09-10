80. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan 'Poor Things' filminin oldu

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi kazandı.

KAYNAK: AA
80. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan 'Poor Things' filminin oldu

Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda 30 Ağustos’ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos‘un "Poor Things" isimli filmi kazandı.

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En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Io Capitano" filminin yönetmeni Matteo Garrone layık görüldü.

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Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Memory" isimli filmde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "Priscilla" filmindeki rolüyle ABD'li aktris Cailee Spaeny aldı.

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Festivalde, jüri büyük ödülü Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği "Evil Does Not Exist" filmine, jüri özel ödülü "Green Border" filminin yönetmeni Agnieszka Holland'a verildi.

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En iyi senaryo ödülünü de "El Conde" filminin senaristleri Pablo Larrain ve Guillermo Calderon kazandı.

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Bu yılki festivalde "Ufuklar (Orizzonti)" kategorisinde 2 Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, Venedik'te sinemaseverlerle buluştu.

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