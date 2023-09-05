Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu

Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan shopsuz fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.
Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.
Özdemir ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz verdi.
Söz konusu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, shopsuz yayınlanan kareleriyle karşılaştırılınca görenler hayrete düştü.
Aradaki fark, sosyal medyayı salladı.
İşte Demet Özdemir'in Photoshop'suz hali...