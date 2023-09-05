Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu

Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan shopsuz fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 1
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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 2

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 3

Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 4

Özdemir ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz verdi.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 5

Söz konusu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, shopsuz yayınlanan kareleriyle karşılaştırılınca görenler hayrete düştü.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 6

Aradaki fark, sosyal medyayı salladı.

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 7

İşte Demet Özdemir'in Photoshop'suz hali...

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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 8
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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 9
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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 10
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Demet Özdemir’in filtresiz hali ‘yok artık’ dedirtti. Venedik pozlarıyla olay olmuştu 11
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