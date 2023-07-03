80 yaşındaki babasını bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 80 yaşındaki babasını bıçakla ağır yaralayan oğul gözaltına alındı.

80 yaşındaki babasını bıçakladı

(İHA) Olay, ilçenin Geriş köyü Salihoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet olan Baba N.K. (80) ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından yaralanan baba N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı.

JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba bir süre sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli oğul O.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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