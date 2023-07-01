FIFA'dan devrim niteliğinde ofsayt kararı. Tartışmaları rafa kaldıracak

FIFA, ofsaytın içinde olan kuralı değiştiriyor. Eski kurala göre atak yapan futbolcunun eli veya kolu rakip defansın önünde olduğu zaman ofsayt verilmiyordu. Yeni kurala göre artık tüm vücudu defansın önündeyse o oyuncu ofsayta düştüğü kararı verilecek.

FIFA'dan devrim niteliğinde ofsayt kararı. Tartışmaları rafa kaldıracak

FIFA, futbol oyun kurallarından en önemli kural olan ofsaytın tanımını değiştiriyor.

Eski kurala göre atak yapan futbolcunun topa değmesi yasak olan uzuvları (eli veya kolu) rakip defans oyuncusunun önünde olduğu zamanlar pasif durumda değerlendirilip ofsayt verilmiyordu.

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

Yeni kural öncelikle İsveç ve İtalya'da uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.

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