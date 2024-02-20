81 ilde “Çember-12” Operasyonu: 3 bin 237 firari yakalandı

Kaynak: İHA
81 ilde “Çember-12” Operasyonu: 3 bin 237 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerde son 4 gündür süren “Aranan Şahıslara Yönelik” yapılan “Çember-12” Operasyonlarında aranmakta olan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan “Çember-12” operasyonuyla 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 firari, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 firari, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 firari 'Çember-12' Operasyonları sayesinde yakalandı. Hırsızlıktan 577 kişi, dolandırıcılıktan 292 kişi, yağmadan 108 kişi, cinayetten 47 kişi, tecavüzden 66 kişi, uyuşturucudan 558 kişi, terörden 33 kişi, KOM (Kaçakçılık, Organize) 307 kişi olmak üzere, diğer suçlardan aranan firarilerle birlikte toplam 3 bin 237 kişi yakalandı.

81 il genelinde aranan firarilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda bu kişiler; yol kernarındaki aramalarda, ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Düzenlenen operasyonun ardından Ali Yerlikaya: “Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.

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