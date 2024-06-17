Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı

Kars, tarihi zenginlikleriyle ünlü bir şehir olup, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Osmanlı Evleri ve savunma yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Haziran ayında ise şehir, doğanın sunduğu renk cümbüşüyle adeta canlandı.
Kars'ın çeşitli bölgelerinde açan çiçekler, sarı, beyaz, kırmızı ve mor renkleriyle tarlaları ve arazileri süsleyerek göz alıcı bir manzara oluşturdu.
Yeşilin farklı tonlarıyla birleşen bu renkler, kartpostallardan fırlamış gibi muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.