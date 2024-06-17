Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı

Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı
Kaynak: İHA

Kars’ta yetişen her tondan açan çiçekler renk cümbüşü oluşturdu. Görüntüler birleşince adeta tabloyu meydana getirdi.

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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 1

Kars, tarihi zenginlikleriyle ünlü bir şehir olup, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Osmanlı Evleri ve savunma yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 2

Haziran ayında ise şehir, doğanın sunduğu renk cümbüşüyle adeta canlandı.

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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 3

Kars'ın çeşitli bölgelerinde açan çiçekler, sarı, beyaz, kırmızı ve mor renkleriyle tarlaları ve arazileri süsleyerek göz alıcı bir manzara oluşturdu.

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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 4

Yeşilin farklı tonlarıyla birleşen bu renkler, kartpostallardan fırlamış gibi muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 5
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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 6
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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 7
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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 8
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Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı 9
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