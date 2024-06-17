Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı

Kars, tarihi zenginlikleriyle ünlü bir şehir olup, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Osmanlı Evleri ve savunma yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.