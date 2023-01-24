İşte kalp dostu en iyi gıdalar

Yeterli ve dengeli beslenme haricinde düzenli fiziksel aktivite yapmak da kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Ama en önemlisi alınan yani tercih edilen besinler…

Kalp sağlığına dikkat etmek, her şeyden önce risk faktörlerini azaltmak demek. Kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin çoğu önlenebilir. Sigara, fiziksel hareketsizlik, yüksek tansiyon, aşırı kolesterol, aşırı kilo gibi risk faktörleri tamamen kişiseldir ve kolaylıkla önlenebilir. Bu nedenle, bu risk faktörlerini kontrol etmek veya sınırlamak, kendinizi kalp ve damar hastalıklarından korumanın en iyi yolu. Ancak kalp sağlığına dikkat etmek, sadece risk faktörlerinden kaçınmak demek değildir. Aynı zamanda tüm kaslar gibi iyi çalışması için ona sağlıklı enerji sağlamak gerekir.



Tuz ve şeker alımı azaltılmalı, meyve ve sebzelere dayalı kalp dostu beslenilmeli, ultra işlenmiş gıdalar açısından düşük bir diyet tercih edilmelidir. Ayrıca kırmızı et ölçülü tüketilmeli ve fazla kilolar verilmelidir. Tüm bu iyi yaşam tarzı alışkanlıklarında özellikle tüketilebilecek kalp dostu gıdalar da vardır. İşte düzenli olarak tüketebileceğiniz en iyi 12 kalp dostu besin.

Kızılcık

Araştırmalara göre, kızılcık meyveleri kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Çalışmalar, özellikle tüketildikten sonra daha esnek hale gelen atardamarlar sayesinde, bu meyvenin kalp sağlığı üzerinde faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Yeşil yapraklı sebzeler

Antioksidanlar, lifler, vitaminler ve minerallerle dolu olan yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana, roka vb.) kalp ve damar sağlığı için birçok yarara sahiptir. Aynı zamanda kanın akışkanlığını sağlamada önemli bir faktör olan K vitamini açısından da zengindirler.



Baklagiller

Fasulye, mercimek ve bezelye gibi her tür baklagiller bitkisel proteinler, düşük glisemik indeksli karbonhidratlar ve B grubu vitaminleri sağladıkları için kolesterolü düşürür ve kalp ve damar rahatsızlıklarının başlamasını önlemeye yardımcı olur.

Avokado

Avokado kalp sağlığı için harikadır. Kötü kolesterolü düzenleyen fitosteroller ile iyi kolesterol ve trigliserit seviyelerini kontrol eden oleik ve linoleik asitleri içerir. Avokado tüketimi, kalp için bir koruma oluşturur.



Yağlı balıklar

Somon, hamsi, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Bunun nedeni yüksek oranda omega 3 içermelerinin yanı sıra B12 vitamini, D vitamini ve iyot içermeleridir.

Zeytinyağı

Akdeniz diyetinin temelini oluşturan zeytinyağı, kalp sağlığı için mükemmeldir. Araştırmalar, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ve oleik asidi tüketen kişilerin felç risklerinin yaklaşık yüzde 20 azaldığını ve zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar sağlığına bağlı ölümleri büyük ölçüde azalttığını gösteriyor.

Çikolata

Bitter çikolatalar kalp hastalıkları riskini azaltır. Nasıl mı? Kakaoda bulunan flavanoller, kalp ve damar sağlığını artıran ve metabolizmayı düzenleyen bileşiklerdir. Günde yaklaşık 30 gr bitter çikolata tüketiminin kalp yetmezliği riskini azalttığı bilinmektedir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir.

Çay

Her gün içilen özellikle yeşil çay, yüksek flavonoid içeriğinden dolayı kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Bu koruyucu etkiden yararlanmak için günde en az 3 bardak içmelisiniz. Kateşinleri kalp ve metabolik koruyucu görevi gördüğü bilinen yeşil çay tercih edilmelidir.

Domates

Domatesler, onlara kırmızı rengini veren bir antioksidan olan likopen açısından zengindir ve düzenli likopen tüketiminin kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 60 oranında azalttığı bilinmektedir. Bu bileşik, kalbi kan pıhtılarının oluşumuna karşı korur ve aterosklerozu (damar sertleşmesi, atardamar duvarlarında yağ birikintileri) önler.

Kuru yemişler

Her gün bir avuç badem veya ceviz kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Badem, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, magnezyum ve koenzim Q10'dan oluşan bir besin deposu sağlar. Doğru doz, günde 30 ila 60 gramdır.

Taze meyveler

Düzenli olarak taze meyve tüketmek kardiyovasküler hastalık riskini %40 oranında azaltır ve bu patolojilere bağlı ölümlerin %16'sını önleyebilir. Antioksidan içeriği nedeniyle kırmızı meyveleri ve basit karbonhidrat alımını sınırlamak için daha az tatlı meyveleri tercih ediyoruz.

Sarımsak

Sarımsak, güçlü bir kalp koruyucusudur. Damarların genişlemesini sağlayarak tansiyonu düşürür ve kandaki kötü yağların azalmasına yardımcı olurken, kanın seyrelmesine de yardımcı olur. Ayrıca sarımsak antiseptik özelliklere sahiptir ve hatta kolon ve mide kanserlerinin önlenmesinde de rol oynar.