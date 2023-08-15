8+3 yabancı kuralına karşı çıkan Tolunay 11 yabancı oynattı. Ele verdi talkımı kendi yuttu salkımı

Daha önce yaptığı açıklamada Türk milliyetçisi olduğunu belirterek 8+3 yabancı kuralını doğru bulduğunu söyleyen Tolunay Kafkas Süper Lig'in ilk haftasında en fazla yabancı oyuncu oynatan hoca oldu.

8+3 yabancı kuralına karşı çıkan Tolunay 11 yabancı oynattı. Ele verdi talkımı kendi yuttu salkımı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, en fazla yabancı oyuncu ile sahaya çıkan isim oldu. Kafkas, daha önce yabancı oyuncu serbestliğine karşı gelmişti.

“BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM”
TRT Spor'a yaptığı açıklamada yabancı kuralının kaldırmasına karşı olduğunu söyleyen belirten Tolunay Kafkas, "8+3 yabancı kuralı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği ender doğru kararlardan! Ben Türk milliyetçisiyim, bu kurala karşı çıkanın karşısında olurum! Türk çocuğu sahada olacak" ifadelerini kullanmıştı.

EN FAZLA YABANCI OYNATAN HOCA OLDU
Ben Türk milliyetçisiyim diyerek Türk çocuklarının sahada olmasını isteyen Tolunay Kafkas, teknik direktörlüğünü yaptığı Ankaragücü'nde 8 yabancı ile sahaya çıktı. Süper Lig'in ilk haftasında en fazla yabancı oyuncu sahaya süren takım Ankaragücü oldu.

OYUNA 11 YABANCI OYUNCU SÜRDÜ
Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 8 yabancı ile sahaya çıkan Tolunay Kafkas'ın yönetimindeki Ankaragücü sonradan oyuna 3 yabancı oyuncu daha dahil etti. 46. dakikada Giorgi Beridze oyundan çıktı ve yerine Anastasios Haciyovanis girdi. 71. dakikada ise Hanousek oyundan çıkarken Alper Uludağ oyuna dahil oldu. Aynı dakikada ise Atakan Çankaya yerini Renaldo Cephas'a bıraktı. Son yabancı ise 79. dakikada Dokanovic'in yerine giren Pedrinho oldu.

İşte ilk 11'de yer alan yabancılar

Gikiewicz

Radakovic

Mujakic

Kitsiou

Dokanovic

Hanousek

Beridze

Sowe

Yerli olarak ise Atakan Çankaya, Tolga Cigerci ve Efkan Bekiroğlu forma giydi.

Kaynak: Ajansspor

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