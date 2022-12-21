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8,5 aylık hamile kadına silah çekip tehditler savurmuştu. 3 günde cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı

Aracın taktığı hakim-savcı sticker’ı ve çakarıyla makas atarak trafiği tehlikeye atan ve 8,5 aylık hamile kadına silah çeken Metin Gülen, 3 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Gülen’in tahliyesinin duyulmasıyla tepkilerde peşinden geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:27
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8,5 aylık hamile kadına silah çekip tehditler savurmuştu. 3 günde cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı

8,5 aylık hamile kadına silah çekip tehditler savurmuştu. 3 günde cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı
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İHA
Olay, 16 Eylül günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Basın Express yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Metin Gülen, üzerinde çakar tertibatı bulunan 34 MHM 16 plakalı Range Rover marka cipiyle trafikte makas atarak ilerledi. Cip trafikte tehlikeli hareketlerle yoluna devam ettiği esnada Halkalı Kavşağı’nda, içerisinde doğuma sadece günleri kalan N.G. isimli hamile bir kadının bulunduğu aracı sıkıştırdı.

ARACIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Aracında çakar sistemi bulunan ve siren çalarak ilerlemeye çalışan Metin Gülen, cipini aracın önüne kırarak belinde bulunduğu silaha mermi sürdü ve tehditler savurdu. Silahını aracın camından içeri sokan şahıs, savurduğu tehditler sonrası hamile kadının fenalık geçirdiğini görerek aracına döndü. Gülen olay sonrası araca binerek kayıplara karıştı.



MAHKEMEDEN JET HIZIYLA TAHLİYE
Şikayet sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Metin Gülen bir türlü yakalanamadı. Gülen'in saldırı sonrası kaçtığı Tekirdağ’da araçtaki polis çakar siren sistemini söktüğü fakat hakim savcı sticker’ının durduğu görüldü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Metin Gülen, Küçükçekmece Adliyesi’ne yaptığı itiraz sonucu jet bir şekilde tahliye edildi.


Olay sonrası hastaneye kaldırılan 8,5 aylık hamile N.G.'nin ise erken doğum yaptığı öğrenildi. Kamuoyunda “baklavacı davası” olarak bilinen ve trafikte 2 aylık hamile bir kadının arabasına saldırdığı için yıllardır cezaevinde tutulan sanıkların aksine 8,5 aylık hamile kadına silahla saldıran Metin Gülen’in 3 günde cezaevinden tahliye edilmesi tepkilere neden oldu.

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FARK VAR
21.12.2022 15:33
Kanuni unsurlar oluşmuyorsa tabi çıkar. Sticker kanunda yoktur. Silah çekme yok doğrultmuş mu? falan filan ve serbest. Belki de üç gün akıllansın diye deliğe tıkmışlardır.  
 
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