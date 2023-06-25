85 yaşındaki kadın kendisini gasp etmeye çalışan sığınmacı tarafından yumruklanarak öldürüldü

Sığınmacıların yarattığı sorunlar Türkiye'nin gündemini meşgul ederken dış ülkelerden gelen haberler, sığınmacıların uluslararası boyutta çözüm bekleyen bir kriz yarattığını ortaya koydu.
İspanya'da 85 yaşındaki bir kadın, evinin bulunduğu apartmana girdiği anda bir sığınmacı tarafından gasp edilmeye çalışıldı.
ALDIĞI YUMRUK DARBESİNİ KALDIRAMADI
Apartman girişinde sığınmacı tarafından sıkıştırılan kadın çantasını kurtarmaya çalışırken aldığı tek yumruk darbesi ile yere yığıldı.
Yaşlı kadın, aldığı yumruk darbesine dayanamayıp hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.