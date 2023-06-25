85 yaşındaki kadın kendisini gasp etmeye çalışan sığınmacı tarafından yumruklanarak öldürüldü

Sığınmacılarla ilgili yaşanan olumsuz görüntülerin adresi bu kez İspanya. Yaşlı bir kadını gasp etmeye çalışan sığınmacı tek yumrukla kadının hayatına son verdi.