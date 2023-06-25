85 yaşındaki kadın kendisini gasp etmeye çalışan sığınmacı tarafından yumruklanarak öldürüldü

Sığınmacılarla ilgili yaşanan olumsuz görüntülerin adresi bu kez İspanya. Yaşlı bir kadını gasp etmeye çalışan sığınmacı tek yumrukla kadının hayatına son verdi.

85 yaşındaki kadın kendisini gasp etmeye çalışan sığınmacı tarafından yumruklanarak öldürüldü

Sığınmacıların yarattığı sorunlar Türkiye'nin gündemini meşgul ederken dış ülkelerden gelen haberler, sığınmacıların uluslararası boyutta çözüm bekleyen bir kriz yarattığını ortaya koydu.

İspanya'da 85 yaşındaki bir kadın, evinin bulunduğu apartmana girdiği anda bir sığınmacı tarafından gasp edilmeye çalışıldı.

ALDIĞI YUMRUK DARBESİNİ KALDIRAMADI

Apartman girişinde sığınmacı tarafından sıkıştırılan kadın çantasını kurtarmaya çalışırken aldığı tek yumruk darbesi ile yere yığıldı.

Yaşlı kadın, aldığı yumruk darbesine dayanamayıp hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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