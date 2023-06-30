Afgan sığınmacı kendisini yemeğe davet eden anne ve kızını bıçakladı

Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye, Suriye’de iç savaşın 2011’de başlamasının ardından ortaya çıkan sığınmacı akınıyla birlikte birkaç yıl içinde dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi haline geldi.

Ülkemiz son dönemlerde yoğun bir dış göç olgusu ile karşı karşıya gelmiştir. Özellikle Suriye’de iç çatışmalardan ve devlet saldırılarından kaçıp ülkemize sığınan Suriye sığınmacılarının sayısı yaklaşmış 3.5 milyonu geçmiş durumdadır.

ANNE VE KIZINI BIÇAKLADI

Türkiye’deki sığınmacı sorunu giderek büyürken dünyanın birçok ülkesinden de dikkat çeken haberler gelmeyi devam ediyor. O haberlere Almanya’da bir yenisi daha eklendi. Afgan bir sığınmacı kendisini yemeğe davet eden anne ve kızını bıçakladı.

KADIKÖY’DE DESTEK EYLEMİ

Sığınmacı sorununa toplumun birçok kesimi ve vatandaşlardan tepki gösterirken 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Kadıköy'de toplanan Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir araya gelmişler, mültecilere yönelik söylemleri kınadıklarını açıklamışlardı.

“BİZ ONLARIN YANINDAYIZ”

Eylemciler, "Mülteciler eziliyor, sömürülüyor, ırkçılığa uğruyor. Biz onların yanındayız","Irkçılığa karşı sömürülen, ezilen, hedef haline getirilen tüm göçmenlerin yanındayız" yazan bir pankartları açmışlardı. Oluşum, Türkiye'ye yönelik sessiz işgal olarak nitelendirilen göçmen sorununa karşı "göçmen dostu bir dayanışma" çağrısı yapmıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti “Irkçılığın ve göçmen düşmanlığının Türkiye’de ve dünyada hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemden geçiyoruz. Göçmenlerin hedef tahtasına konduğu, kriminalize edildiği bir seçim süreci yaşadık. Geçtiğimiz hafta ise Yunanistan açıklarında yüzlerce göçmenin hayatını kaybettiği bir katliama tanıklık ettik.”