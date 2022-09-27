Alec Baldwin 8'inci çocuğunu kucağına almıştı! “Ailem beni hayatta tuttu”

Geçen yıl 'Rust' filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan 64 yaşındaki ABD’li aktör Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, yedinci çocuklarını dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de Ireland adında bir kızı bulunan Baldwin, 8'inci kez baba oldu.

'GERÇEKLEŞEN KÜÇÜK HAYALİMİZ'

Yeni kucağına aldığı bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram hesabından yayınlayan Hilaria, paylaşımına şu mesajı yazmıştı:

"O burada! Gerçekleşen küçük hayalimizle sizi tanıştırdığımız için çok heyecanlıyız: Ilaria Catalina Irena. O da, ben de mutlu ve sağlıklıyız. Baldwin kardeşler, günlerini Ilaria ile bağ kurarak ve onu evimize kabul ederek geçiriyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu harika haberi sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz."

Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) ve Lucia (1) isimlerini verdikleri 6 çocuğu bulunan ünlü çiftin duyurduğu bu mutlu habere, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağmıştı.

'YAŞAMA SEBEBİM'

Baldwin, 8'inci kez baba olmasının ardından 2.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe çocuklarının fotoğraflarını yayınlayarak, ailesi için duygusal bir not yazdı. Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çocuklar... Hepsi aynı hastanede, üçü aynı odada doğdu. Kalbim bu yıl bin kez kırıldı ve hayatımdaki şeyler bir daha asla aynı olmayabilir, birçok değişiklik geliyor. Ama ailem beni hayatta tuttu. Onlar benim yaşama sebebim."