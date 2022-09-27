27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Alec Baldwin 8'inci çocuğunu kucağına almıştı! “Ailem beni hayatta tuttu”

Alec Baldwin 8'inci çocuğunu kucağına almıştı! “Ailem beni hayatta tuttu”

Geçtiğimiz günlerde 8'inci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ABD’li oyuncu Alec Baldwin, sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Ünlü aktör fotoğrafın altına da duygusal bir yazı kaleme aldı. 

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:43
Takip Et

8'inci çocuğunu kucağına alan Alec Baldwin: Ailem beni hayatta tuttu

Alec Baldwin 8'inci çocuğunu kucağına almıştı! “Ailem beni hayatta tuttu”
+
Aa
-

Geçen yıl 'Rust' filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan 64 yaşındaki ABD’li aktör Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, yedinci çocuklarını dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de Ireland adında bir kızı bulunan Baldwin, 8'inci kez baba oldu.

'GERÇEKLEŞEN KÜÇÜK HAYALİMİZ'

Yeni kucağına aldığı bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram hesabından yayınlayan Hilaria, paylaşımına şu mesajı yazmıştı:

"O burada! Gerçekleşen küçük hayalimizle sizi tanıştırdığımız için çok heyecanlıyız: Ilaria Catalina Irena. O da, ben de mutlu ve sağlıklıyız. Baldwin kardeşler, günlerini Ilaria ile bağ kurarak ve onu evimize kabul ederek geçiriyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu harika haberi sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz."

Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) ve Lucia (1) isimlerini verdikleri 6 çocuğu bulunan ünlü çiftin duyurduğu bu mutlu habere, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağmıştı.

'YAŞAMA SEBEBİM'

Baldwin, 8'inci kez baba olmasının ardından 2.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe çocuklarının fotoğraflarını yayınlayarak, ailesi için duygusal bir not yazdı. Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çocuklar... Hepsi aynı hastanede, üçü aynı odada doğdu. Kalbim bu yıl bin kez kırıldı ve hayatımdaki şeyler bir daha asla aynı olmayabilir, birçok değişiklik geliyor. Ama ailem beni hayatta tuttu. Onlar benim yaşama sebebim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
2
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
4
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
5
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
6
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
7
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.