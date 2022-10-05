Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması

Alec Baldwin ve Rust yapımcıları, öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kocasıyla anlaşmaya vardıktan sonra filmin Ocak 2023'te yeniden çekimlerine başlanacağını açıkladı. 64 yaşındaki Baldwin, her zaman tetiği çekmediğini ve suçun, silahın gerçek mermilerle doldurulmadığından emin olması gereken dublör işleyicileri ve set yöneticilerinde olduğunu iddia etti.

Rust'ın yönetmeni Joel Souza, Hutchins'in mirası için aldıkları film üzerinde çalışmaya devam etme kararının kendisinde karmaşık duygular uyandırdığını söyledi.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN EŞİNDEN 'KAZA' AÇIKLAMASI

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesi Şubat ayında yaşananlarla ilgili olarak dava açmıştı. İki tarafın yaptığı anlaşmanın ardından Halyna'nın kocası Matthew Hutchins, çekimlerin yeniden başlayacağı Ocak ayında filmin baş yapımcılığını üstleneceğini ve eşinin ölümünün 'korkunç bir kaza' olduğunu söyledi.

Matthew Hutchins sözlerini şöyle sürdürdü: "Alec Baldwin ve Rust Movie Productions, LLC dahil Rust yapımcılarına karşı açtığımız haksız ölüm davamız için mahkeme onayına tabi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmanın bir parçası olarak davamız reddedilecek. Şimdi yapımcılığını üstleneceğim Rust'ın çekimleri, Ocak 2023'te tüm orijinal ana oyuncularla devam edecek.'