Alec Baldwin 'Rust' filminin ekibine dava açtı. Sette görüntü yönetmenini öldürmüştü

“Rust” filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında, kurusıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden ünlü aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne yol açmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Daily Mail’in haberine göre, Baldwin cuma günü, “Rust” filmindeki silah ustası ve diğer üç ekip üyesine dava açtı.

Bu ayın başlarında yapımcılar, Hutchins’in dul eşi Matthew ile gizli bir anlaşmaya varıldıktan sonra çekimlerin ocak ayında devam edeceğini söyledi. Anlaşma duyurusuna rağmen, yerel savcılık, anlaşmanın ölümle ilgili cezai soruşturmayı etkilemeyeceği konusunda uyardı.

Baldwin’in davası, Baldwin ve diğerlerinin sanık olduğu önceki bir davadan kaynaklanan çapraz bir şikayet olarak Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’nde açıldı.

Davalılar arasında silah ustası Hannah Gutierrez-Reed, birinci yönetmen yardımcısı Dave Halls, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve aksesuar ustası Sarah Zachry yer alıyor.

Tetiği çekmediği konusunda ısrar eden Baldwin, silahın dolu olup olmadığını kontrol etmedikleri için ekip çalışanlarını suçluyor.

