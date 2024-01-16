9 kişinin öldüğü yolcu otobüsünün devrilme görüntüleri. Yer kaygan hava yağmurlu hızla girilen keskin viraj.. Bunun neresi kaza?

Mersin’de bu sabah Marmaris-Mardin seferini yapan bir yolcu otobüsü, Aydıncık ilçesinde sabaha karşı devrildi. Havanın yağışlı, yerlerin ıslak olmasının yanı sıra otobüs şoförünün de keskin viraja hızla girmesi ölümü de beraberinde getirdi.

Hızını alamayan şoför yolcu otobüsünü önce bariyerlere çarptı sonra da devirdi. Dilmenler Mardin Seyahat’a ait olduğu öğrenilen yolcu otobüsünün sürçü kimliği ise henüz öğrenilemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri intikal etti. Can pazarının yaşandığı yolcu otobüsünde 9 kişi yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı.

MERSİN VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan meydana gelen kaza hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kaza Mersin İl Merkezine yaklaşık 170 km mesafede, Aydıncık İlçemizin Yenikaş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve ilimiz merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun”

ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Can pazarının yaşandığı katliamın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamaya yaptı. Açıklamasında sürücülere trafik kurallarına uyulması gerektiğini açıklayan Yerlikaya’nın mesajı şu şekilde:

“Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı! Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.”