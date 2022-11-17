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Türkiye gerçekten uçuyor. 90 liralık bilet 1300 liraya çıktı

Yok böyle bir fiyat artışı hem de üç yılda yüzde 1325...Bu zam Doğu Ekspresi bilet fiyatlarına geldi. Doğu Ekspresi'nde 3 yıl önce 90 lira olan bilet ücreti 1.300 liraya yükseldi. İlk sefer 12 Aralık'ta biletler şimdiden tükendi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:32
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90 liradan 1300 liraya çıktı. Türkiye gerçekten uçuyor

Türkiye gerçekten uçuyor. 90 liralık bilet 1300 liraya çıktı
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Tren yolculuklarının en güzellerinden biri olarak gösterilen Doğu Ekspresi seferlerine gelen zam dudak uçuklatacak cinsten. Doğu Ekspresi'nin bu yıl  ilk seferini 12 Aralık'ta yapılacak. Biletler satışa çıktı. Üç yıl önce 90 lira olan bilet ücretine geçen bu süre zarfından yüzde 1325 zam geldiği ortaya çıktı. Üç yıl önce 90 lira olan bilet ücreti tam 1300 liraya çıktı. Türkiye’de kış turizm denilince akla ilk gelen rotalardan olan Doğu Eskpresi’nin 1300 liralık biletlerinin tümü şimdiden tükendi. 

1300 LİRALIK BİLETLERİ ACENTELER SATTI

Kişi başı bin 300 lira olan biletlerin çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satıldı. Bölgedeki Turizmciler bu yıl 300 binin üzerinde turist ağırlamayı hedefliyor. Turistik Doğu Ekspresi ile bölge turizminin ivme kazanması bekleniyor.

Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonun seyahat acenteleri aracılığıyla 1 vagonun biletleri ise TCDD aracılığıyla satıldı. Turistik Doğu Ekspresi’nin de vagonlarının bir kısmı internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında Seyahat acentelerinden alınabiliyor.

BÖLGEDEKİ TURİZMCİLER HEYECANLI

Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferi 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara’dan başlayacak. Karslı turizmciler 12 Aralık’ta Turistik Doğu Ekspresi Kars Tren Garı’nda coşkuyla karşılamanın planlarını yapıyor.

 

2022 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

12 Aralık Pazartesi günü seferlerine başlayacak olan Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyenler Çarşamba ve Cuma günleri Ankara'dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars'tan tren yolculuğunun keyfini yaşayacak. TCDD'nin e-Bilet sayfasından satışa sunulan biletler 2023 yılına özel olacak şekilde belirlendi. 2 kişilik yataklı kompartman için kişi başı 1.300 TL ödeyenler Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapma fırsatına sahip olacak.

 

 

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Mehmet Tok
17.11.2022 12:54
Şu sıralar sosyete de Doğu Ekspresi ile seyahat çok moda, 1300 TL değil 10000 TL olsa biner giderler. Bilet fiyatları yüzde bin dörtyüz artmış, kimin umurunda.  
 
Serdal
17.11.2022 12:45
Enflasyon tek haneye düşecek. Bunlar zam değil ki Türkiye de enflasyon yok . Dış güçler yapıyor. Akp hayel satıyor....  
 
AHMET
17.11.2022 12:42
90 tl dediğiniz bilet bugün 132,50 turistik gezi 1 300 tl zaten her zaman yüksek bak biletlerde tükenmiş demek ki pahalı değil  
 
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