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Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları belli oldu. İlk sefer Aralık'ta yapılacak

Turistik Doğu Ekspresi’nde seferler başlıyor. Yılın ilk seferinin 12 Aralık’ta yapılması planlanırken biletler 1300 liradan satışa sunuldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:50
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Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk seferlerin Aralık'ta yapılacağı açıklanırken bilet fiyatları da belli oldu

Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları belli oldu. İlk sefer Aralık'ta yapılacak
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Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları açıklandı. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars’ın Turistik Doğu Ekspresi ile önemli bir turizm ivmesi kazandığını söyledi. Özer, 2023 yılı kış sezonunda 300 binin üzerinde turist hedeflediklerini aktardı.

Özer, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 12 Aralık'ta yapacağını da açıkladı.

TURİZM SEBEBİYLE SEFERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devam ettiğini, turizmciler olarak Turist Doğu Ekspresi seferlerinin bir an evvel başlamasını istediklerini ifade eden Başkan Halit Özer, “Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor” dedi.

BİLETLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR

Özer, “Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD’nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında seyahat acentelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi’nin ise 270 liradan satılıyor” diye konuştu.

YOLCULUK GÜZERGAHI

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.

 

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A.Aydın
7.11.2022 18:09
Valla bu rakamı sadece Almanlar değil, fert başına düşen milli geliri 100.000 dolar olan İskandinav Ülkeleri bile kıskanır.Allahtan çok iyilik sever Bankalarımız var, seyahat kredisi verirler.  
 
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