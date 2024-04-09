900 bin TL'nin altında 7 tane sıfır otomobil kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
900 bin TL'nin altında 7 tane sıfır otomobil kaldı
Ülkemizde son yıllarda sıfır araç fiyatları oldukça yükseldi. Tedarik sıkıntılarının yanı sıra dolar kurunun hayli yüksek olması ve araçlardan alınan vergiler ile beraber en uygun sıfır araçların fiyatları 1 milyon liraya kadar dayandı. 900 bin lira altında ise son 7 araç kaldı. İşte o liste..

Vergiler ve dolar kuru ile beraber sıfır araç almak orta halli insanlar için artık hayal.. Sıfır bir araç almak isteyen vatandaşın cebinden neredeyse en az 1 milyon lira para çıkması gerekiyor.

Dolar kurunun artması ile her firma uygun fiyata alınabilecek olan otomobillerin başlangıç fiyatlarına zam yapmaya devam ediyor. Fakat tüm bunlara rağmen halen 1 milyon liranın altında olan son 7 araç kaldı.

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Fiat Egea Sedan: Nisan ayı başlangıç fiyatı 814 bin 900 lira

Fiat Panda: Nisan ayı başlangıç fiyatı 830 bin 900 lira

Hyundai i10: Nisan ayı başlangıç fiyatı 835 bin lira

Kia Picanto: Nisan ayı başlangıç fiyatı 847 bin lira

Dacia Spring: Nisan ayı başlangıç fiyatı 885 bin lira

Fiat Egea Cross: Nisan ayı başlangıç fiyatı 897 bin lira

Leapmotor T03: Nisan ayı başlangıç fiyatı 899 bin lira

Dacia SanderoStepway: Nisan ayı başlangıç fiyatı 908 bin lira

Dacia Sandero: Nisan ayı başlangıç fiyatı 923 bin lira

Citroen C3: Nisan ayı başlangıç fiyatı 948 bin lira

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