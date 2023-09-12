Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor

Artan enflasyon ve ekonomik kriz araba fiyatlarını da vurdu. Sıfır araç fiyatları geçen seneye göre %70'in üzerinde zamlanırken, ikinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Galericiler, ikinci el araçlarda vatandaşların genellikle 600-700 bin TL arasındaki araçlara yöneldiğini belirtirken lüks ikinci el araçların ise fiyatlar sebebiyle talep görmediğini dile getirdi.

İKİNCİ EL LÜKS ARACTA SATIŞ YOK DENECEK KADAR AZ

Milliyet'in haberine göre, ikinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen şöyle konuştu: “Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz. Bunun sebebi ise lüks araçlara herkes ulaşamıyor. BDDK’nın da yaptığı düzenlenmeden sonra 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor. Ortalama şu anda 600-700 bin TL olan araçlarda satışlarımız oluyor. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesini az da olsa bekliyoruz. Artmasını biz galericiler olarak istemiyoruz."

“YATIRIMCI VE FIRSATÇILAR ORTADAN KALKTI”

“Eskiden sattığımızın yerine araç koyamıyorduk ama şu anda o durum tamamen kalktı ortadan. Şu anda araç alanlar tamamen ihtiyaç olarak alınıyor. Yatırımcı ve fırsatçı dediğimiz kişiler ortadan kalktı. Devletimizin yaptırımları çok önemli. Yaptırım söz konusu olduğu an bile piyasaya olumlu etkisi oluyor.”

VATANDAŞ ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELDİ

“Öte yandan ülkemizdeki sayıları 30 bini aşan elektrikli araçlar, ikinci el pazarında da yerini almaya başladı. Artık belirli kilometre ve yaşa ulaşan elektriklilerin de tıpkı konvansiyonel motorlu araçlar gibi satın alınmadan önce belirli kontrollerden geçmesi tavsiye ediliyor. Ön takım, süspansiyon ve fren aksamı benzinli ve dizel araçlarla benzer olan elektriklilerin en önemli hususları ise güç ihtiyacına cevap veren elektrikli motoru, aktarma organları ve bataryaları oluyor.”

"Yürüyen aksamı, fren sistemi içten yanmalı motorla donatılan araçlarla aynı olan elektriklilerin pil sağlığı ise hayati önem taşıyor. Hasar gören ya da su alan bataryalar, zaman içinde çok yüksek maliyetlere sebep oluyor."

"ŞARJ ÖMRÜ TELEFONLARDAKİ GİBİ ZAMAN İÇİNDE KISALIYOR"

Yüksek tork sebebiyle lastik, fren ve süspansiyon elemanlarının çabuk aşınabileceğini belirten Cihan Emre, bu parçaların mutlaka kontrol edilmesini, ardından aracın lifte kaldırılarak pilin fiziki durumunun kontrolünün sağlanmasını önerdi. İstanbul gibi zorlu yol şartları olan şehirlerde aracın altının kasislere vurabildiğini ve pilin zarar gördüğünü söyleyen Emre, "Bazı elektrikli modeller yaşları gereği üretici garantisinden çıkmak üzere, bu araçların mutlaka işinde ehil olan servisler tarafından düzenli olarak bakımı yapılmış mı, araştırmak gerekiyor. Yerli otomobilimiz dahil elektrikli araçlar ekspertiz noktalarımıza sıklıkla uğramaya başladı. Bu araçlarda en önemli aksam batarya, batarya da tam aracın altında konumlanıyor. Şiddetli bir alt darbe pilin fiziksel durumunu bozuyor." yorumunda bulundu.

Özel elektronik tespit cihazları ile elektrikli araçların kilometre tespitinin yapıldığını ve yapılan kilometreyle, ilk günden bu yana gerçekleştirilen şarjın birbirini tutup tutmadığına bakıldığını dile getiren Emre, "Şarj ömrü tıpkı telefonlarda olduğu gibi zaman içerisinde kısalıyor. Çok kilometre yapmış bir elektrikli aracın otomatikman pil sağlığı da düşer. Pilin değişimi ise gerçekten çok maliyetli. Bu yüzden elektrikli araçların da ekspertiz işlemlerini önemsiyoruz. Diğer yandan elektrikli motorların soğutma sisteminde kaçaklar olması da büyük maliyetlere yol açabilir, bu kaçaklara da bakılmalı. İkinci el elektrikli araç alacaksanız, tabiri caizse çarpılmayın." dedi.