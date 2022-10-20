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Tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasaklandı. 99 çocuk hayatını kaybetmişti

Endonezya’da 99 çocuğun böbrek hasarı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ülkede tüm şurup ve sıvı ilaçların satışının durdurulmasına karar verildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 19:40
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99 çocuğun hayatını kaybettiği Endonezya'da tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı yasaklandı

Tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasaklandı. 99 çocuk hayatını kaybetmişti
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E﻿ndonezya'da 99 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı askıya alındı.

Bundan sadece birkaç hafta önce Gambiya'da da bir öksürük şurubu 70 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

Endonezya'da yetkililer bazı şurup halindeki ilaçların içindeki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Bu ilaçların yerli üretim veya ithal olup olmadığı bilinmiyor.

E﻿ndonezya'da sağlık yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada çocuklarda 200 böbrek hasarı vakası tespit ettikleri söylendi.

B﻿u çocukların çoğunun beş yaşın altında olduğu belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARIDA BULUNMUŞTU

D﻿ünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz haftalarda Gambiya'da yaklaşık 70 çocuğun ölümüne yol açan bir öksürük şurubuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

W﻿HO, Hint bir ilaç firması tarafından üretilen şurupların içinde "kabul edilemeyecek düzeyde" dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğunu söyledi.

WHO yetkilileri, bu şurupların "potansiyel olarak akut böbrek hasarına yol açtığını" belirtti.

E﻿ndonezya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, ülkede kullanılan bazı sıvı ilaçlarda da aynı kimyasal bileşenlerin kullanıldığı belirtildi.

S﻿ağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Beş yaşın altındaki çocuklara verilen şuruplardan bazısının içinde olması gerekenden fazla dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğu ortaya çıktı" dedi.

A﻿ncak Sadikin bu zehirli ilacın tam olarak kaç kişiyi etkilediğini açıklamadı.

E﻿ndonezya yetkilileri, Gambiya'da kullanılan öksürük şuruplarının aynısının kullanılmadığını belirtti.

Bir epidemiyoloji uzmanı, Endonezya'da gerçek ölüm oranının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

“DAHA FAZLA KİŞİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR”

B﻿BC Endonezya'ya konuşan İngiltere'deki Griffith Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Uzmanı Dicky Budiman, "Bu tür olaylarda bizim gördüğümüz aslında buzdağının sadece görünen ucu. Yani çok daha fazla kişi etkilenmiş olabilir" dedi.

E﻿ndonezya'da yetkililer henüz çocuklarda hastalık ve ölüme yol açan şurupların türünü ve markalarını açıklamadı.

Ülkede şimdilik tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı durduruldu.

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