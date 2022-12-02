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Uzmanı öksürüğün ilacını açıkladı

Dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan doğal bal, öksürüğe iyi geldiği için yoğun talep görmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:25
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Uzmanı açıkladı. Doğal bal öksürüğün ilacı

Uzmanı öksürüğün ilacını açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Çok güçlü bir doğal antibiyotik ve antiviral besin olan, özellikle pandemi döneminde propolisin Covid-19'a karşı etkilerini gösteren 20'nin üzerinde akademik yayının çıkması üzerine doğal bal satışlarında talep çoğaldığı bildirildi.

Çok eski çağlardan beri hem gıda hem de ilaç olarak kullanılan bal, son günlerde artan geçmeyen öksürük vakalarında da kullanılmaya sürdürüyor. Öksürük ve hatta yine bir solunum yolu hastalığı astım için vatandaşlar bala yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş’ta doğal bal yetiştiren ve iş yerinde bu doğal balları vatandaşlarla buluşturan Sefa Fırış, doğal balların öksürük, astım, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarından kurtulmaya yardım edecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek bir besin olduğunu anlattı.

Güçlü bir bağışıklık sisteminin tüm hastalıklardan korunmak için ilk koşul olduğunu ifade eden Fırış, “Doğal balın öksürük ile birlikte vücuda birçok faydası var. Kış aylarında çocukların bal tüketimini de tavsiye ediyoruz. Öncelikle balın hasta olunmadan önce tüketilmesini öneriyoruz çünkü balda protein değerleri çok yüksek. Ailelerin önceliği iyi balı bulabilmek olmalıdır. Sağlam arıcı ve balcılardan iyi bal almaları gerekiyor” sözlerini kullandı.

Balın öksürük tedavisinde nasıl kullanıldığı konusunda bilgiler veren Fırış şunları belirtti:

“Balı zencefil gibi bazı baharatlarla karıştırırsak öksürüğü daha çabuk keser. Ayrıca kestane balı iyi bir ilaçtır ve evimizde bulundurabiliriz ancak bu balın HMF (Hidroksimetil Furfural) değerinin yüksek olmasından dolayı çok tüketmememiz gerekiyor. Kestane balı öksürük için ve özellikle kanser hastaları için bulunmaz nimettir. Ayrıca ciğerlerinde rahatsızlığı bulunanlar bu balı tercih ederler”

Kahramanmaraş’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen balların da birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Fırış şu ifadeleri kullandı:

“Ahir Dağı, Engizek ve Binboğa yörelerinde elde edilen keven ve kekik balları öksürük, bronşit ve birçok hastalığa şifadır. Bal her hastalığa şifadır ve yeter ki evinizde ilaç niyetinde bulundurun. Her gün bir kaşık bal yiyin”

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