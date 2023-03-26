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Hedef Hırvatistan. A Milli Takım Bursa'da

A Milli Takım, salı günü Hırvatistan'la oynayacağı maç için Bursa'da kampa girdi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 05:39
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A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi

Hedef Hırvatistan. A Milli Takım Bursa'da
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 28 Mart'ta yapılacak Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.

Ermenistan'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı, daha sonra otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.

Bursa'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.

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