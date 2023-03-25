Orkun'dan müthiş gol. Enes şapkadan tavşan çıkardı

Türkiye için hem yeni bir başlangıç hem de önemli bir ilk virajdı Ermenistan karşılaşması… Kendi kalemize attığımız golle erkenden geriye düşsek de Orkun ve Kerem’in şık golleriyle rakibi üzüp D Grubu’na 2-1’lik skorla güzel bir giriş yaptık.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu. Bu karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan tutun, kadrodaki her futbolcuya kadar büyük bir heyecan ve 'yeni başlangıç' enerjisi hakimdi.

Kuntz geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "8 adımlık bir yolculuğun ilk adımını atacağız. Oyuncularımın gençlik enerjilerini ve bu başlangıç psikolojisini sahaya yansıtmaları gerekiyor" demişti.

YÜKSEK ENERJİ İLE BAŞLADIK

Ay yıldızlı oyuncularımız; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'nın bulunduğu grupta Erivan'daki ilk karşılaşmasına tempolu bir şekilde başladı. Yaş ortalaması 25'i bulan ve bu anlamda en genç ekiplerden biri konumunda yer alan Türkiye, dinamizmi ile enerjisini direkt olarak ortaya koymayı uygun gördü.

İLERLEDİĞİMİZ KANATTAN GOLÜ YEDİK

Maçın ilk dakikalarında sol kanattan hücumlar geliştirmeye çalışan ve mücadeleye 3’lü savunma ile başlayan Türkiye, ilerlediği kanattan gelen Ermenistan akınında golü kalesinde gördü.

Dakikalar 10’u gösterirken ceza sahasına yapılan ortada Ozan Kabak ters bir vuruşla topu ağlarımıza gönderince ev sahibi 1-0 öne geçti.

ORKUN’DAN HARİKA VURUŞ…

İlk yarım saat itibariyle pas kanallarımızı iyi kapatan Ermenistan’a karşı duran toplarla etkili olup skor üretme şansımız daha yüksekmiş gibi gözüktü.

35’teceza sahası dışında dar açıdan iyi gördü kaleyi Orkun… Bireysel yetenekler böyle maçlarda kilit açabilmek için kritik. Devre bitmeden skoru dengelemek bizim adımıza çok önemliydi. Türkiye skoru eşitledi: 1-1.

ENES’TEN MUHTEŞEM ASİST!

İkinci devreye daha istekli ve beraberliğin getirdiği güvenle başlayan Ay Yıldızlı ekibimiz, oyundaki kontrolü kurdu.

Enes, kendisine orta sahada yapılan faul sonrası serbest vuruşu hemen kullandı. Ermenistan savunmasının arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, çok şık bir vuruşla Türkiye’yi öne geçirmeyi başardı: 1-2.

MERT GÜNOK VE ÇAĞLAR GÜVEN VERDİ

İlerleyen süreçte oyunun temposunda herhangi bir azalma olmazken, kaleci Mert Günok kurtarışlarıyla güven verdi. Kritik müdahaleleri ile Çağlar Söyüncü de maçın bizde kalmasını sağladı.

Stefan Kuntz ve öğrencileri kalan dakikalarda Ermenistan’a gol şansı vermedi ve skorda bir değişiklik olmadı. A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu’na 3 puanla başlayıp sıradaki maçı beklemeye koyuldu.

İKİNCİ MAÇ HIRVATİSTAN İLE BURSA'DA

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 28 Mart 2023 saat 21:45'te Hırvatistan'ı ağırlayacak. Türkiye, rakibini Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda konuk edecek.