A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosu açıklandı

TFF 22 Eylül'de Gürcistan'a konuk olacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunu açıkladı.

KAYNAK: AA
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 16 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da kampa girecek.

Turnuvadaki ilk maçında 22 Eylül'de Gürcistan'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile karşılaşacak.

Necla Güngör Kıragası'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor), Eda Karataş (Galatasaray), Ece Tekmen (Beşiktaş), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)

Orta saha ve forvet: Ebru Topçu (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Derya Arhan (Beylerbeyi), Ece Türkoğlu (ODU Women's Soccer), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

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