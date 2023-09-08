A Milli Takım 617'nci maçına çıkıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam 617’nci maçına çıkacak.

A Milli Takım 617'nci maçına çıkıyor

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam 617’ nci maçına çıkacak.
Mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla iken; A Milli Takımımız özellikle son aylardaki maçlarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı başarmıştı. Son iki karşılaşmasından da 2 galibiyet ile ayrılan ay yıldızlı ekip, averajındaki eksi olan gol farkını ise bir türlü kapatamıyor.
A Milli Futbol Takımı; Süper Lig’in bu sezon bitimiyle, Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Elemeleri’nde oynadığı son 2 maçta, deplasmanda Letonya önünde ve içerde Galler önünde sahadan galibiyetlerle aldı.
Genel gol averajındaki kötü durumu ise son oynadığı ve galip geldiği iki karşılaşmada da devam etti.
A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son iki 90 dakikayla birlikte, tarihinde toplam 616 karşılaşmaya çıkmış oldu.
A Milli Futbol Takımı; 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel olan 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 232 yenilgi ve 145 beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 263'ü deplasman da, 270’i evinde, 83'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 839 gol atarken, kalesinde 880 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -41 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım, bugüne kadar 5 kıtadan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz; 616 karşılaşmanın 533'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Kırmızı Beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla aldı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık sonuçlarla almıştı.

YUNANİSTAN MAÇINDA HÜKMEN GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 616 maçının sadece birini hükmen kazanmıştı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.
A Milli Takımımızın, Ermenistan ile Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda, bu gece saat: 21.45’de oynayacağı karşılaşmayı, İtalyan orta hakem Daniele Orsato yönetecek.

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