Ermenistan maçında tribünlerde tüyleri diken diken eden görüntü

Milli takımın Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaştığı maç için Türkiye Futbol Federasyonu’nun dağıttığı 32 bin Türk Bayrağı tribünlerde dalgalandı.

Ermenistan maçında tribünlerde tüyleri diken diken eden görüntü

Milli takıma destek vermek için tribünleri dolduran futbolseverlere Türkiye Futbol Federasyonu 32 bin Türk Bayrağı dağıttı.

Eskişehir Yeni Stadyumunda tarihe geçen anlar yaşandı.

TFF’NİN İNTERNET SİTESİ DUYURMUŞTU

A Milli Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yarın Ermenistan'ı ağırlayacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta ellerinde 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla Ay-yıldızlı armayı taşıyan "Bizim Çocuklara" yine destek verecek.

Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk Bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız. Tribünlerde tam bir bayram havası estirip fair play içinde yine milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Haydi Türkiye, hep birlikte el ele zafere...

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