A Milli Takım Almanya karşısında. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Montella ilk 11'i belirledi

A Milli Futbol Takımımız Almanya ile karşılaşıyor. Teknik direktör Montella ilk 11'i belirledi. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.