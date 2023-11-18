A Milli Takım Almanya karşısında. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Montella ilk 11'i belirledi

A Milli Futbol Takımımız Almanya ile karşılaşıyor. Teknik direktör Montella ilk 11'i belirledi. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
A Milli Takım Almanya karşısında. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Montella ilk 11'i belirledi

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında bu gece deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

Teknik direktör Vincenzo Montella sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Çağlar, Rıdvan, Berat, Emre Akbaba, Barış, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ.

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