A Milli Takım Polonya'ya üs kurdu. Arda Güler detayı dikkat çekti

Hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Polonya maçına kadar Opalenica kasabasında kampa girecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı, mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada süren antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

İtalyan hocanın, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile özel olarak ilgilenmesi dikkat çekti. Montella, genç yıldızla bir süre görüştü, ondan istediklerini anlattı.

Bu arada A Milli Futbol Takımı'na, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yaptığı iş birliği kapsamında Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Ay-yıldızlı takımın kamp yaptığı otele gelen Polonya Resüsitasyon Konseyine mensup uzmanlar, milli futbolcular, teknik heyet ve personele kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi.