A Milli Takım Polonya'ya üs kurdu. Arda Güler detayı dikkat çekti

Kaynak: AA
A Milli Takım Polonya'ya üs kurdu. Arda Güler detayı dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı'nın, Polonya kampı başladı. İlk idmanda Montella Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı.

Hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Polonya maçına kadar Opalenica kasabasında kampa girecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı, mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada süren antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

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İtalyan hocanın, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile özel olarak ilgilenmesi dikkat çekti. Montella, genç yıldızla bir süre görüştü, ondan istediklerini anlattı.

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Bu arada A Milli Futbol Takımı'na, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yaptığı iş birliği kapsamında Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

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Ay-yıldızlı takımın kamp yaptığı otele gelen Polonya Resüsitasyon Konseyine mensup uzmanlar, milli futbolcular, teknik heyet ve personele kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi.

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