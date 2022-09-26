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Kuntz, Saray'ı da kızdırdı: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında aldığı yenilginin ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da tepkiyle karşılandı

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:52
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan tepki

Kuntz, Saray'ı da kızdırdı: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
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A Milli Takım, Lüksemburg beraberliğinden sonra Faroe Adaları'na da yenilince büyük tepki çekti.

Bir de tepki de alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Stefan Kuntz'un açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan geldi.

Kuntz, maçtan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında rakipten daha az koştuk, her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Eski zamanda da modern futbolda da bunlar temel unsurlar. Bunlarda başarılı değilseniz toplamda da başarılı olamıyorsunuz. Benim düşünceme göre herhangi bir milli takımda 10-11 üst düzey oyuncusu yoksa bu oyuncuların yerlerine yeni oyuncular koymak mümkün olmuyor. Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum ama koşullara baktığınız zaman yağmur, rüzgar, Faroe'nin verdiği performanstan bahsettik. Bugünün koşulu itibarıyla maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Türk Mili Takımı'nın gerçeği bu. Kalite anlamındaki durumu bu." 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu sözlere tepki gösterdi. Uçum, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye’nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye’yi tanımıyor ya da Türkiye’yi aşağılıyor. İkisi de vahim.Böyle bir anlayışın Milli Takımın başında olması doğru mu?Takdir karar vericilerin" ifadelerini kullandı.

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hasan hashoşaf
26.09.2022 15:21
ne diyecekti, sizde ne cevherler var ama bulamadık çıkaramadıkmı, her şeygibi futbolda geri gitti olay bu, saray ülkeyi kötü idare ettiğini kabul ediyormu ki teknik direktörde etsin  
 
Poyraz
26.09.2022 15:20
Türkiye yi tanımayan kariyeri hiç olmayan hamiti getiren sizsiniz milli takım bu halde ise sorumlusu futbol federasyonu ve Spor bakanıdır  
 
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